Multitudinario mercado de libros y rosas en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega celebró ayer un Sant Jordi multitudinario que llenó el centro de libros y rosas. El tradicional mercado en la calle del Carme reunió más de cuarenta paradas, entre las que había librerías, floristerías y entidades. No faltaron las novedades editoriales locales, como Cròniques d’una ciutat, de Josep Castellà y que agotó los ejemplares, Tàrrega desapareguda, de Jaume Ramon Solé, o el nuevo cuento de la Associació Guixanet.

La alcaldesa, Alba Pijuan, destacó “la transversalidad de los actos de Sant Jordi en Tàrrega”. Además del tradicional mercado, por la mañana alumnos de todas las escuelas e institutos desfilaron por la plaza Major para participar en una lectura colectiva. En el caso del alumnado de Secundaria, las lecturas se centraron en publicaciones dedicadas a las diversidades funcionales, siguiendo la campaña Jo Recomano. También se hizo una representación adaptada de la leyenda de Sant Jordi para la escuela Alba. Asimismo, hubo una propuesta que combinó poesía catalana y música urbana en el Teatre Ateneu. Por la tarde, la biblioteca acogió la presentación del sexto volumen de Col·loquis a Thä, dedicado al escritor barcelonés David Castillo Buïls con artículos de Josep Maria Rodríguez, Andreu Gomila, Ada Castells, Aleix Salvans y Joaquim Espinós e ilustraciones de de la artista italiana afincada en Tàrrega Cristina Persiani.