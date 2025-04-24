Sardana conjunta de alumnos y familias en el Pràctiques 2

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Escola Pràctiques 2 de Lleida vivió ayer la diada de Sant Jordi de forma muy especial con una jornada festiva en la que los alumnos del centro se convirtieron en protagonistas de una actividad centrada en las danzas populares catalanas. Como fin de fiesta, a media tarde, la pista deportiva del centro escolar se llenó con una ballada de sardanas colectiva en la que participaron tanto estudiantes como sus familiares. El patio acogió a más de 500 personas en diversas rotllanes al mismo tiempo.

Las ballades de sardanas suelen ser una tradición típica de la diada de Sant Jordi, que une a pequeños y mayores.