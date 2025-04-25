El arte visual de Sara Boldú estrena el PLA de Juneda

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La artista visual de Les Borges Blanques Sara Boldú inauguró ayer en Juneda su exposición Artistes amb tractor, en el ‘aperitivo’ de la segunda edición del Festival PLA de cine, que se inaugurará hoy y proyectará 14 films hasta el domingo. El Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) muestra una selección del trabajo de fotografía de Boldú basado en imágenes cenitales captadas con dron de la actividad agrícola en Catalunya, que se convierten en una fusión de líneas y colores a vista de pájaro. La exposición podrá visitarse hasta el 20 de julio. El Festival PLA de cine rural se inaugurará hoy (20.00 h) en el Teatre Foment con la música de Renaldo & Clara y la película de animación Mariposas negras, Premio Goya de la categoría.