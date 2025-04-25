La danza toma protagonismo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tras la multitudinaria celebración el miércoles de la fiesta del libro y la rosa, la danza tomó ayer el relevo en Lleida con la actividad previa del Día Internacional de esta manifestación artística, que se celebra en todo el mundo cada 29 de abril. Integrantes de compañías y escuelas como Esbòs Dansa, Grup de Dansa de la UdL y La Dansa Estudi ofrecieron diversas actuaciones en el claustro de Les Heures del edificio del Rectorado de la Universitat de Lleida en el estreno de la programación del Día Internacional en la capital del Segrià, que se extenderá hasta el próximo miércoles 30. Se trata de una celebración impulsada cada año por la Associació de Centres Privats de Dansa de les Terres de Lleida, que reúne a once escuelas: Ares Dance Studio, Arts Dansa, Cia. Dansa Montse Miret de Balaguer y de Mollerussa, Dancescape, Espai Dansa, Ed + E Dansa Montse Esteve de Guissona, Factoria D, La Dansa Estudi, la escuela Dance y Zona Making Of. Hoy viernes (18.00) la plaza Sant Joan acogerá la cita central con la actuación prevista de medio millar de alumnos de estos centros de danza, así como la lectura del manifiesto internacional a cargo de bailarines de estas escuelas. El lunes, la Mostra de Dansa de Lleida se trasladará a la plaza Blas Infante (19.00) con la actuación de alumnos del Espai Dansa y Factoria D, mientras que el martes (19.00) será la plaza de la Llotja la que acoja esta actividad con Arts Dansa, Dancescape y La Dansa Estudi. Este año, el programa incluirá también la habitual sesión de cortometrajes Cafè Curt del último miércoles de cada mes en el Cafè del Teatre (20.30), con la sesión Danses Curtes.