Los libreros celebran la ‘diada’ de récord

Alpicat. La Biblioteca Sant Bartomeu entregó el miércoles los premios de los concursos BiblioPunt y de Haikús. - AYUNTAMIENTO DE ALPICAT Lleida. Josep Castella presentó ayer en Res Non Verba su libro Cròniques d’una ciutat, con fotos de Josep M. Martí. - GERARD HOYAS Presentación ayer en el IEI del nuevo Quijote en aranés, con Estefania Rufach, Ròsa Maria Salgueiro, Joan Talarn y Jusèp Loís Sans. - MIREIA CORTASSA Torrefarrera. El instituto Joan Solà conmemoró ayer la figura del lingüista y estrenó un mural con figuras de Lego. - AYUNTAMIENTO DE LES BORGES BLANQUES Les Borges Blanques. Una parada en la capital de Les Garrigues, que concentró la ‘diada’ en la plaza U d’Octubre. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR Binéfar. La plaza España acogió el mercado de libros y rosas, y la degustación del tradicional guiso del ‘recao’. - IEI Torrelameu. La asociación de mujeres Les Àguedes celebró la jornada con merienda y una rosa para todas las asistentes. - LES ÀGUEDES DE TORRELAMEU

Las cifras provisionales de cierre de Sant Jordi certificaron la jornada de récord que se palpaba en la calle ya desde primera hora del día. Según los datos provisionales de la Cambra del Llibre, se facturaron 26 millones de euros y se vendieron 2 millones de ejemplares, a la espera de sumar las ventas en las paradas de calles y plazas, estimando así de forma anticipada que este pasado Sant Jordi será el mejor de la historia siguiendo la tendencia creciente de los últimos años. En este sentido, el presidente de la Cambra, Patrici Tixis, aseguró ayer en TV3 que la diada superó “claramente el récord del año pasado, que ya era histórico”, destacando por ejemplo las 400 paradas en Barcelona, el doble que hace cinco años. Cabe recordar que en Lleida también se registró un récord de paradistas, con hasta 203 puestos autorizados en toda la ciudad, casi la mitad distribuidos entre la avenida Francesc Macià y la rambla Ferran.

Por otro lado, Tixis recordó que en los próximos días se publicarán las listas ‘definitivas’ de los autores más vendidos, que apenas “representan un 4 ó 5% de las ventas totales del día”. Eso sí, el ránking provisional dejó en cabeza de la ficción en catalán al ‘clásico’ Xavier Bosch (Diagonal Manhattan) y al best-seller Joël Dicker (La catastròfica visita al zoo). El autor suizo también encabezó la ficción en castellano junto con María Dueñas (Por si un día volvemos). En no ficción, Javier Cercas fue el claro vencedor (en Lleida se agotó incluso su libro) con El loco de Dios en el fin del mundo, su singular relato de un viaje a Mongolia acompañando al papa Francisco, mientras que en catalán se impuso el economista Xavier Sala i Martín con Entre el paradís i l’apocalipsi.

Cabe recordar que entre los autores de Lleida, la directora de SEGRE, Anna Sàez, fue uno de los nombres propios de la diada con L’enverinadora.

Por otra parte, el Institut d’Estudis Ilerdencs acogió ayer la presentación en Lleida de la traducción al aranés del clásico de Cervantes, Dòn Quishòt d’Era Mancha, un proyecto liderado por el Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, afirmó que el libro “supone un paso más de cara a la normalización de la lengua propia de la Val d’Aran”.