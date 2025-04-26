El Novel·la Breu de Mollerussa viaja hasta Figueres

Una velada literaria con sabor local- Las obras ganadoras se anunciaron durante una velada literaria en el Teatre L’Amistat, que también sirvió para rendir homenaje póstumo a la escritora local Anna Maria Freixes con motivo del centenario de su nacimiento. El tributo fue escenificado por el grupo de teatro Som Faràndula. El acto forma parte de las fiestas de Sant Isidori. - J.GÓMEZ

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La escritora Eva Llobet Martí (Figueres, 1975) es la ganadora del 37 Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa fallado ayer por su obra Normal era un programa de la rentadora. En ella, a través de una protagonista femenina, la autora reflexiona sobre la rutina diaria, el papel de la literatura y el sentido de la vida. El jurado, presidido por el escritor Josep Borrell, destacó la complejidad y calidad literaria del texto, subrayando su capacidad para combinar distintos géneros (desde memorias hasta el formato de diario) y sus múltiples referencias literarias.

El certamen, organizado por el ayuntamiento de Mollerussa, ha batido este año su récord de participación, con 90 originales presentados. El premio está dotado con 5.000 euros y la obra será publicada por Pagès Editors. El jurado decidió no conceder el accésit, de 1.000 euros, al considerar que ninguna otra obra alcanzaba el nivel requerido.

Eva Llobet Martí, licenciada en Traducción e Interpretación, trabaja en la administración pública en el ámbito de la promoción de la lengua y la cultura catalanas. Su trayectoria literaria cuenta con numerosos reconocimientos, entre ellos el Premi Valerià Pujol de Narrativa (2016), el Premi de Relats Curts Relats en Femení Sagrada Família (2016, 2019 y 2022), y el Premi Ciutat de Terrassa de contes (2020).

“Postres”, de Xavier Caparrós, gana el Saó de Ponent

La obra Postres, de Xavier Caparrós Obiols, obtuvo el noveno Premi Saó de Ponent de textos teatrales de pequeño formato. Ambientada en la Mollerussa contemporánea, la pieza presenta una galería de personajes anónimos (tanto locales como forasteros) que permiten al autor explorar el comportamiento humano y la forma de relacionarse de las personas. Así lo explicó Francesc Pla, presidente del jurado, que contó también con el filólogo Anton Not y la gestora cultural Margarida Troguet. El galardón, patrocinado por el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) y dotado con 5.000 euros, incluye la publicación de la obra en la colección Teatre de Butxaca de Pagès Editors. El certamen también ha alcanzado cifras récord de participación, con 39 textos.