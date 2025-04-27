Diez años de Lo Closcamoll

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Más de mil personas asistieron ayer al décimo aniversario de Lo Closcamoll, el festival de música familiar de Ponent celebrado en Tàrrega. Haidé Rius, de la comisión de la Associació Agrat, impulsora del festival, reivindicó que “los niños tienen derecho a música infantil de calidad”. Pese a las malas previsiones meteorológicas, la organización decidió mantener los conciertos y parte de las actividades en el exterior del patio de la escuela Àngel Guimerà. “Llevamos meses preparándolo y creíamos que luciría más y sería más festivo”, afirmó, y agradeció a las familias que estuvieran ahí aunque el tiempo no acompañara: “Esto nos anima a seguir”. La programación musical estuvo encabezada por Reggae per Xics que presentó su nuevo disco, Rikus, Ramonets y Amabuka, que montó un acto sorpresa de fiesta mayor. También hubo talleres de percusión, pintacaras, cuentacuentos, ludoteca o el Espai Popa, entre otros. En esta edición el festival mejoró las medidas de accesibilidad física y cognitiva para que fuera aún más inclusivo. El concejal de cultura, Miquel Nadal, señaló que el festival “es una gran oportunidad para introducir la cultura musical a los más pequeños”. La celebración de los 10 años aún no ha terminado. Ayer desvelaron que el próximo 27 de septiembre han previsto el concierto de Miki Núñez dedicado a los niños que vivieron las primeras ediciones del festival y ahora ya son adolescentes.