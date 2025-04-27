Eloi Biosca gana el Belles Arts de Sant Jordi de Bellpuig

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales de Vilafranca del Penedès Eloi Biosca recibió ayer en el convento de Sant Bartomeu de Bellpuig el Premi de Belles Arts de Sant Jordi, un galardón que otorga la Fundació Perelló y que este año estaba dedicado a las artes tridimensionales. Biosca se llevó este reconocimiento, que está dotado con 6.000 euros y una escultura de bronce de la Fundació, por Aquí t’espero, una escultura hecha con el modelado digital en tres dimensiones que representa a un hombre delante de un toro. La obra “quiere ser una plasmación en imágenes de un posicionamiento vital frente a la perspectiva de una muerte cercana” y, según su autor, se inspira en el verso del escritor y filósofo francés Étienne de la Boétie: “Bé! Bé! Que vingui quan vulgui que aquí l’espero, gallard i a peu ferm”. Biosca se formó en el Cercle Artístic de Sant Lluc y en la Escola Llàcer-Sanvicens, trabajó durante años en la fotografía y el videoarte, pero a partir del 2013 se centró en la escultura y, concretamente, en el modelado digital e impresión 3D, un campo que, según el artista, “es un nicho de experimentación innovador que ofrece muchas posibilidades creativas que todavía se están descubriendo”. Además de su trayectoria artística, Biosca fue profesor de Secundaria durante 35 años y diseñó y publicó en internet juegos educativos y reconstrucciones virtuales de patrimonio histórico.

Por su parte, el segundo premio fue para el artista Aaron Pérez Silva por una escultura de madera que ha bautizado com Hivern. Este reconocimiento está dotado con 2.500 euros y está patrocinado por el ayuntamiento de Torrefarrera. Asimismo, también se dieron cinco premios honoríficos para Ondina Oliva por Fred; Xavier Puente por Sense Títol; Oriol Rosell por Càpsula Llar-CLL#1; Jordi Glich por De l’Opacitat a l’Eteri; y Ramon Ruiz por Metalmorfosis.

La exposición de estas obras se podrá ver en el convento de Sant Bartomeu de Bellpuig este mayo y luego se trasladarán a Lleida y Torrefarrera.