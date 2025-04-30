El Any Viñes reivindicará el legado del pianista leridano

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Any Ricard Viñes, impulsado por la conselleria de Cultura por el 150 aniversario del nacimiento del pianista y dinamizador cultural leridano, busca “redescubrir y reivindicar la profundidad” de su legado artístico. Segun los actos presentados ayer en un acto en Barcelona, el Liceu acogerá este domingo 4 de mayo el concierto Una nit a París amb Debussy y Ravel, con el pianista Javier Perianes, el Cor del Liceu bajo la dirección de Pablo Assante, el Cor de la Polifònica de Puig-reig con Emmanuel Niubó y la Orquestra del Liceu con Josep Pons al frente, en un programa que explica la sutileza y riqueza expresiva de la música impresionista.

La conmemoración contará con un amplio abanico de actividades de investigación, conservación, divulgación y creación contemporánea, en el que participarán entidades vinculadas a Lleida. En el plano internacional se organizarán actos en la New York Philharmonic de Nueva York, la Foundation Louis Vuitton y la Fondation Maurice Ravel en París y la Abbaye de Fontfroide en Narbonne (Francia). El Any Ricard Viñes trabajará la digitalización de sus fondos documentales, se trabajará en la transcripción y edición crítica de su diario personal inédito y se creará un portal de conocimiento abierto que integrará datos, recursos digitales y materiales documentales sobre el pianista.