MÚSICA
El Any Viñes reivindicará el legado del pianista leridano
Presentación de los actos del 150 aniversario de su nacimiento. Concierto este domingo en el Liceu de Barcelona
El Any Ricard Viñes, impulsado por la conselleria de Cultura por el 150 aniversario del nacimiento del pianista y dinamizador cultural leridano, busca “redescubrir y reivindicar la profundidad” de su legado artístico. Segun los actos presentados ayer en un acto en Barcelona, el Liceu acogerá este domingo 4 de mayo el concierto Una nit a París amb Debussy y Ravel, con el pianista Javier Perianes, el Cor del Liceu bajo la dirección de Pablo Assante, el Cor de la Polifònica de Puig-reig con Emmanuel Niubó y la Orquestra del Liceu con Josep Pons al frente, en un programa que explica la sutileza y riqueza expresiva de la música impresionista.
La conmemoración contará con un amplio abanico de actividades de investigación, conservación, divulgación y creación contemporánea, en el que participarán entidades vinculadas a Lleida. En el plano internacional se organizarán actos en la New York Philharmonic de Nueva York, la Foundation Louis Vuitton y la Fondation Maurice Ravel en París y la Abbaye de Fontfroide en Narbonne (Francia). El Any Ricard Viñes trabajará la digitalización de sus fondos documentales, se trabajará en la transcripción y edición crítica de su diario personal inédito y se creará un portal de conocimiento abierto que integrará datos, recursos digitales y materiales documentales sobre el pianista.