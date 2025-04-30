La danza toma las plazas de Lleida y Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plaza de La Llotja de Lleida acogió ayer por primera vez la tradicional muestra de danza de las escuelas privadas de la ciudad Arts Dansa, Dancescape y La Dansa Estudi, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza. Tanto las gradas de la plaza como sus alrededores quedaron abarrotadas del público. En las pasadas ediciones de esta efeméride, la exhibición de dichas escuelas solía tener lugar en la plaza Sant Joan, un espacio que había quedado pequeño debido a la gran afluencia de público. El programa de actos del Día Internacional de la Danza en Lleida dio inicio el pasado jueves y concluye hoy (a las 20.30 horas) con una sesión del ciclo audiovisual Cafè Curt titulada Danses Curtes, en el Cafè del Teatre.

Paralelamente, la plaza del Mercadal de Balaguer acogió ayer las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Danza. Por la mañana, tuvo lugar un encuentro escolar de unos 200 alumnos de cuatro centros educativos de la ciudad: la Escola Pia, Escola Mont-roig, Escola Gaspar de Portolà y la Escola la Noguera, en el marco del Pla Saltem y Ballem, que amenizó la Cobla Mediterrània. Por la tarde, se celebró una muestra de danza callejera con el alumnado de las diferentes escuelas de danza, colles sardanistas y asociaciones de swing y country de Balaguer.

Un baile inmortalizado en tinta sobre papel

En el marco de las actividades del Día Mundial de la Danza, ayer se inauguró la exposición Shiryaev o el silenci de l’eruga en el Teatro de La Llotja de Lleida. Se trata de una muestra que recopila once dibujos en tinta sobre papel realizados por el artista Jordi Jové (Seròs, 1961). Están inspirados en el espectáculo multidisciplinario con el mismo título que inauguró la 14ª edición de Animac y que fue coreografiado por la leridana Pilar Buira en honor al bailarín ruso Alexander Shiryaev. Recientemente, Jové donó la colección de dibujos a la Fundació de les Arts de Lleida.