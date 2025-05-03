Israel despliega fuerzas en el sur de Siria para "proteger a las poblaciones drusas"

Publicado por Creado: Actualizado:

El Ejército de Israel ha anunciado el despliegue de fuerzas en el sur de Siria para "proteger a las poblaciones drusas" de la ola de violencia sectaria que lleva días asolando la zona, y que han llevado a los militares israelíes a multiplicar sus bombardeos en el país en una nueva operación militar condenada por Naciones Unidas

"Las fuerzas israelíes están desplegadas en la región meridional de Siria y están preparadas para impedir que fuerzas hostiles entren en la región y en las poblaciones drusas", ha hecho saber el Ejército israelí en un comunicado publicado este domingo en su cuenta de la red social X. Cabe recordar que el Ejército mantiene posiciones adicionales en el monte Hermón, en el oeste de Siria, tomado por las fuerzas israelíes tras la caída del régimen del expresidente sirio Bashar al Assad, el año pasado.

El Ejército de Israel también ha confirmado operaciones de bombardeo durante esta pasada noche, efectuadas por una docena de aviones de combate que han atacado "componentes de infraestructura y armas en toda Siria, incluidos cañones antiaéreos y un lanzador de misiles tierra-aire".

El viernes, el Ejército israelí lanzó un ataque cerca del Palacio Presidencial de Siria, en lo que el primer ministro y el ministro de Defensa israelíes, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, describieron como "un claro mensaje al régimen sirio" tras los últimos enfrentamientos entre milicianos de la minoría drusa y combatientes progubernamentales sirios, y que han dejado al menos un centenar de muertos.

Esta violencia es, en parte, fruto de un enfrentamiento entre facciones de la región de Sueida, en el sur de Siria, afines a las nuevas autoridades sirias y una entidad armada, denominada Consejo Militar de Sueida, liderado por Tariq al Shufi, contraria al nuevo gobierno, al que recuerdan su pasado yihadista, mientras que los críticos de esta nueva estructura denuncian que, en realidad, obedecen los designios de Israel.

En esa crisis también está involucrado el líder espiritual de la comunidad drusa, Hikmat al Hijri, quien también ha denunciado las maniobras de las fuerzas de Damasco, aunque no está muy clara la extensión de su implicación.

Esta tensión se vio retroalimentada con la crisis desatada por la aparición un mensaje considerado insultante hacia el profeta Mahoma, atribuido a un clérigo druso, que derivó en una campaña de "incitación sectaria" que se ha extendido a Sueida, una provincia donde reside una importante cantidad de miembros de esta minoría, con un saldo provisional de más de un centenar de muertos.

El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, ha condenado este sábado los ataques lanzados por Israel contra territorio sirio en lo que ha denunciado como una agresión a la soberanía nacional del país. En este contexto, Pedersen ha condenado "enérgicamente" las "constantes y cada vez más graves violaciones efectuadas por Israel contra la soberanía de Siria, entre ellas los bombardeos contra Damasco y otras localidades", según un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.