El Liceu levanta el telón de los actos del Any Viñes

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona fue el escenario perfecto para dar ayer el pistoletazo de salida del Any Ricard Viñes, donde se interpretó el concierto Una nit a París amb Debussy i Ravel. Este fue el acto inaugural para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del gran pianista leridano en el que se ofrecerán diferentes actos, exposiciones y conciertos para recordar su figura y que promueve el departamento de Cultura en colaboración con el ayuntamiento de Lleida. El concierto estuvo dirigido por el maestro Josep Pons y contó con la participación del prestigioso pianista Javier Perianes, el Cor del Liceu y el Cor de la Polifònica de Puig-Reig. El programa estuvo centrado en obras de Debussy y Ravel en el que se exploró la sutileza y riqueza expresiva de la música impresionista. Asimismo, el concierto también sirvió para reivindicar el papel de Viñes como gran difusor de las vanguardias musicales y estratega del repertorio moderno, ya que fue amigo íntimo y colaborador de Debussy y de Ravel. Al concierto asistieron la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y el comisario del Any Viñes, Màrius Bernadó, que destacaron que “las actividades que se harán a lo largo del año permitirán proyectar Lleida al mundo y ponerla en valor”.

Además del concierto de ayer en el Liceu, a lo largo del año se celebrarán más actuaciones, exposiciones, conferencias, acciones educativas y proyectos de investigación para recordar y reivindicar el legado artístico de Viñes, que además de pianista fue intelectual, escritor, coleccionista y dinamizador cultural. La clausura del Any Viñes se celebrará en otoño en Lleida con una gran exposición y también se prevén actuaciones como en la Filarmónica de Nueva York.