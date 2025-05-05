La Fira de Titelles cierra una edición de récord con más de 45.000 espectadores

La Fira de Titelles bajó ayer el telón de su 36 edición por todo lo alto, colgando el cartel de completo en la casi todas sus actuaciones y superando las expectativas iniciales con más de 45.000 espectadores en 4 días. Desde la organización del certamen también destacaron la nutrida presencia de público de fuera de Lleida, “donde se respira felicidad”.

“En Lleida se respira una cosa que no hay en otros sitios, se respira felicidad, una alegría compartida que lo hace todo más fácil y es contagiosa”. Con estas palabras definía ayer Elisabet Vallvé, la codirectora de la Fira de Titelles, lo que ha sido la ciudad este fin de semana que ha sido tomada por marionetas, titiriteros y bailarines que han hecho las delicias de pequeños y mayores y que ayudaron a que esta edición, la número 36, rompiera todos las expectativas con más de 45.000 espectadores en sus 87 actuaciones de 30 espectáculos distintos en apenas 4 días. Una edición que llegaba días después de que se la Generalitat distinguiera este certamen con la Creu de Sant Jordi, “que hizo que empezáramos esta edición con la mayor de las felicidades y que creemos que Lleida en su conjunto se lo merecía”, destacó Vallvé, que también agradeció que la lluvia no hiciera acto de presencia hasta última hora de la tarde de ayer, cuando ya no había más espectáculos, a diferencia del año pasado en el que se tuvo que reubicar algunas de las actuaciones. “Parece que lo hayamos programado nosotros y todo, ha salido genial”, añadió.

Y es que el buen tiempo ha sido clave para explicar la nutrida asistencia a todos los espectáculos de la Fira. “Siempre decimos que rondamos los 45.000 espectadores pero este año creo que han sido muchos más porque la calle Major estaba desbordada y ha venido mucha gente de fuera a pesar de que este fin de semana había muchos eventos tanto en Lleida como en toda la provincia, por lo que no podemos estar más felices por la acogida que hemos tenido”, añadió la codirectora de la Fira. En cuanto a las treinta compañías que han participado, de las cuales una decena eran de Catalunya, ocho del resto del Estado y otras diez de países como Alemania, Inglaterra, Canadá o Finlandia, desde la organización destacaron que “lo que más ha sorprendido a la decena que venían de otros países ha sido la cantidad de gente que había y por el trato humano que han recibido por parte de la ciudad”.

En cuanto a las actuaciones de ayer, la plaza Esteve Cuito fue el escenario de Camelva, de la compañía leridana Campi qui pugui, mientras que la del a Paeria la ocupó Gianluca di Mattero con Le guarettelle di Pulcinella. Por otro lado, en el patio del Institut d’Estudis Ilerdencs, el público disfrutó de Josephine de la compañía La Salamandre, mientras que el Teatre de l’Escorxador acogió varios espectáculos, como por ejemplo Vai Via de Xirriquiteula. La última actuación también se celebró en este teatro y corrió a cargo de Engruna Teatre con su espectáculo Dos Llops y el certamen cerró el telón con la ceremonia de premios a las once de la noche en la que los asistentes dijeron adiós a una edición que quedará para el recuerdo.

Además de los espectáculos, hubo otras actividades como un mercado de productos artesanales en la plaza de la Catedral y juegos infantiles en el exterior del Teatre de l’Escorxador.

‘Rumores árticos’, ‘‘Thauma’ y ‘Saeta de Papel’, entre los galardonados

En la fiesta de clausura de la Fira se anunciaron los ganadores de los Premis Drac d’Or. El espectáculo Thauma, de la compañía La Mula se llevó el de propuesta más innovadora, escenografía y mejor obra internacional y la Compañía Javier Aranda ganó el Premi Julieta Agustí y el de las autonomías por Saeta de papel. Rumores árticos de La ruée vers l’or ganó el de mejor obra infantil y dramaturgia y Antipodi de la compañía Dromosofista, mejor espectáculo de calle. También se entregaron otros galardones y menciones especiales.