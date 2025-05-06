¿Un papa amigo de Lleida?

El favorito en el cónclave que empieza mañana para suceder a Francisco como papa, el cardenal italiano Pietro Parolin, se mostró muy receptivo a las tesis del entonces obispo de Lleida, Francesc Xavier Ciuraneta, cuando este le expuso los argumentos leridanos en el conflicto por el arte del Museu Diocesà que reclamaba Aragón. Parolin, que fue nombrado secretario de Estado del Vaticano en el año 2013 y ha ejercido durante doce años como número dos de la Santa Sede, solo por detrás del papa Francisco, recibió en el año 2003 una delegación de la diócesis de Lleida.

El entonces titular del obispado, Francesc Xavier Ciuraneta, que se dejó la salud en la defensa del arte que reclamaba Aragón, le dijo a Parolin que entendía que el arte pertenecía a Lleida porque lo había tenido durante decenas de años de forma pacífica, un argumento con el que se mostró conforme el ahora favorito para ser el nuevo papa, que es doctor en Derecho Canónigo por la Universidad Gregoriana de Roma.

Fuentes conocederas de aquel encuentro explicaron a SEGRE que el hasta ahora primer ministro del Vaticano apoyó “sin reservas” los argumentos jurídicos de la delegación leridana. En aquellos momentos Parolin, recién llegado a la curia romana, apenas tenía capacidad decisoria. Tuvo un cargo en la secretaría de Estado desde 2002 hasta 2009 como subsecretario vaticano para las Relaciones con los Estados, el equivalente a un ministro de Asuntos Exteriores, hasta que Benedicto XVI le nombró nuncio en Venezuela en un intento de mejorar las relaciones entre el entonces presidente de ese país, Hugo Chávez, y la jerarquía católica.

A partir del año 2013, cuando Francisco le nombró número dos del Vaticano, pasó a tener una gran capacidad decisoria y recibió diversas visitas de autoridades aragonesas para que mediara en su favor en el litigio. Pese a que el pleito ya estaba resuelto a favor de Aragón por la justicia vaticana, la actitud de Parolin podía ser importante para favorecer un posible pacto político, más aún teniendo en cuenta que el papa Francisco redujo sustancialmente la relevancia del Opus Dei en la administración vaticana.

Finalmente el conflicto se resolvió en parte de foma política a favor de Aragón –y en contra de la opinión mayoritaria de los especialistas internacionales en conservación del patrimonio artístico– en clave interna española con la aplicación del artículo 155 y la asunción de las competencias de la Generalitat por parte del Estado.

Francisco le nombró número dos y sería su sucesor natural

Pietro Parolin es el favorito en el cónclave porque sería el sucesor natural de Francisco. El papa fallecido el pasado 21 de abril le nombró secretario de Estado en 2013 y durante 12 años fue su mano derecha. Bien visto por conservadores y progresistas, es contrario a la ordenación de mujeres, ambiguo con las parejas homosexuales y el celibato opcional y favorable a combatir el cambio climático y a la comunión de divorciados que se han vuelto a casar.

En 2008, el entonces secretario de Cultura de la Generalitat, Eduard Voltas, remitió a Parolin, en aquel momento subsecretario vaticano para las Relaciones con los Estados, una copia de la documentación y de los títulos de propiedad que el obispo Ciuraneta protocolizó notarialmente el año 2004 por si su sucesor en el obispado de Lleida no luchaba por el arte como lo había hecho él, cosa que ocurrió con el administrador apostólico Xavier Salinas en 2007 y 2008.