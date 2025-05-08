“La mejor ‘diada’ de la historia”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

lleida ❘ El Gremi de Llibreters de Catalunya confirmó ayer que en el último Sant Jordi se superaron los 26 millones de euros en facturación y los dos millones de ejemplares vendidos (correspondientes a 74.450 títulos diferentes). El sector ratificó así que estas cifras han convertido la diada de 2025 en “la mejor de la historia y reafirman la consolidación de la tendencia de crecimiento de los últimos años”. Por otra parte, los días previos fueron también notables en ventas, y parece que la Semana Santa, que este año cayó cercana a Sant Jordi, “no solo no fue un impedimento, sino que, por el contrario, las habría favorecido”, apuntó el Gremi.

Una vez las librerías y las paradas que se desplegaron el pasado 23 de abril por las calles y plazas de Catalunya (como es el caso de la rambla Ferran de Lleida) procesaron y comunicaron sus ventas, el Gremi concluyó que la facturación se había incrementado un 2,8% respecto a 2024. En cuanto a los géneros, la ficción representó el 35% del total de libros vendidos; la literatura infantil y juvenil, el 29,9%; la no ficción, el 23,8%; y el cómic, el 11,3%. El 52,3% de las ventas fueron de obras en catalán y el 47,7% escritas en castellano. Entre algunas de las más vendidas, se encuentran Diagonal Manhattan, de Xavier Bosch (Columna); Cor Fort, de Sílvia Soler (Univers Llibres); La catastròfica visita al zoo, de Joel Dicker (La Campana); Aquest tros de vida, de Estel Solé (Columna); y Somiàvem una illa, de Roc Casagran (Univers Llibres).