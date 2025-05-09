La Paeria de Lleida ha sacado a concurso la gestión del bar restaurante de la Contraguardia de la Reina de la Seu Vella, ahora denominado Sibil·la y cuya concesión expiró a finales de abril. El valor estimado del contrato es de 91.663, 65 euros y será adjudicado por un plazo de cuatro años, prorrogable a otros dos, como máximo. La principal novedad respecto a la actual concesión es que incorpora la posibilidad de instalar también de forma temporal food-trucks, remolques o casetas de madera con terraza en otros dos espacios del Turó. En concreto, pone a su disposición 40 metros cuadrados en la plaza Hispanoamèrica (un terreno usado ahora como aparcamiento junto a los antiguos depósitos) y otros 40 en el patio del Baluard del Rei.

El adjudicatario podrá explotar uno o los dos espacios adicionales y para ello debe presentar una propuesta que describa los elementos desmontables que prevé instalar, su ubicación exacta, la tipología de mobiliario de las mesas y sillas de la terraza, el periodo para el que lo solicita y el horario de apertura. La obtención de la licencia municipal para su ocupación y explotación requerirá de informes favorables de la comisión municipal de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico, así como de la comisión de Cultura de la Generalitat.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo día 26 y el ayuntamiento ya indicó que el actual bar podría seguir abierto hasta que se adjudique el nuevo. El pliego de condiciones especifica que el servicio se deberá adaptar al horario de visita del conjunto monumental. Asimismo, determina un canon mínimo de 9.266,37 euros al año por el edificio de la Contraguardia de la Reina y de 2.220 por la superficie para la terraza, además de 63,20 euros al año por cada velador (una mesa y cuatro sillas), hasta un máximo de 32. Para los espacios adicionales, indica un importe de 239,90 euros anuales por metros cuadrado y año para los quioscos que se instalen, así como 63,20 euros anuales por cada velador (cinco, como máximo).