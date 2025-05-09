Teresa Ibars, finalista del Premi Llibreter

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La escritora leridana Teresa Ibars ha sido reconocida como finalista del prestigioso Premi Llibreter en la categoría de literatura catalana con su obra "La mort de l'altre. Memòria arran de terra", publicada por la editorial Comanegra.

En esta XXVI edición del certamen, Ibars comparte nominación con Montse Albets, por "Només terra, només pluja, només fang" (Edicions del Periscopi), y Maria Guasch, con "Les petites vampires" (L'Altra Editorial). El Gremi de Llibreter de Catalunya, organizador de estos galardones, ha hecho pública la lista de finalistas, destacando la calidad literaria de las obras seleccionadas.

Un premio con prestigio y trayectoria

El Premi Llibreter se ha consolidado como uno de los reconocimientos más valorados dentro del ámbito editorial catalán, con el doble objetivo de destacar obras de alta calidad literaria que merecen más difusión y reivindicar la figura del librero como prescriptor cultural. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 17 de junio en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, donde se darán a conocer los ganadores definitivos.

Categorías y proceso de selección

La edición de este año mantiene las seis categorías establecidas el año pasado: Literatura Catalana, Otras Literaturas, Álbum Ilustrado, Literatura Infantil y Juvenil catalana, Literatura Infantil y Juvenil de otras literaturas y Ensayo, pensamiento y otras narrativas. Además, durante el acto se rendirá homenaje a los libreros y libreras con 35 años de dedicación ininterrumpida al oficio.

Las librerías agremiadas con derecho al voto serán las encargadas de determinar las obras ganadoras en cada una de las categorías.