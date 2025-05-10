La leridana Teresa Ibars, finalista del Premi Llibreter por ‘La mort de l’altre’

El libro La mort de l’altre, de la escritora leridana Teresa Ibars (Aitona, 1962), es uno de los tres finalistas del Premi Llibreter 2025, galardón que concede el Gremi de Llibreters de Catalunya desde el año 2000 a la mejor obra publicada durante el año anterior. Ibars competirá por este reconocimiento literario con las novelas Només terra, només pluja, només fang (Edicions del Periscopi), de Montse Albets (Matató, 1977), y Les petites vampires (L’Altra Editorial), de Maria Guasch (Begues, Baix Llobregat, 1983). Las librerías agremiadas ya podrán votar desde hoy el libro que consideren ganador, en un premio que se fallará el próximo 17 de junio en un acto en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.

Ibars se mostró ayer “sorprendida, en shock” por este reconocimiento de los libreros catalanes. “Considero que es un premio de mucho prestigio porque lo eligen los prescriptores más directos de libros ante los lectores”, afirmó feliz por esta especie de “nueva vida” que se concede a este libro, publicado el pasado mes de septiembre por Comanegra. “Me ha hecho mucha ilusión figurar entre las tres finalistas, y me animará mucho a seguir escribiendo”, añadió la autora de La mort de l’altre, una narración entre ensayo y autobiografía en la que “reflexiono en torno a una de las cuestiones de la vida que todos tenemos más cerca y que a todos nos afecta, la muerte”.

Otros 15 finalistas en otras cinco categorías literarias

El Gremi de Llibreters de Catalunya también anunció los 15 finalistas de las otras cinco categorías literarias del Premi Llibreter. En la de ‘otras literaturas’ competirán las traduciones de las novelas Edèn, de Audur Ava Ólafsdóttir; La colònia, de Audrey Magge; y Plovien ocells, de Jocelyne Saucier. En la de ensayo, lo harán La insubmisa de Gaza, de Asmaa Alghoul y Sélim Nassib; África NO és un país, de Dipo Faloyin; y Síndrome 1933, de Siegmund Ginzberg. En la de álbum ilustrador, los tres finalistas son: L’escapada, de Rozenn Brécard; Dir un bosc, de Mar Benegas; y El barret màgic, de Charlotte Parent y Mireille Messier. En la categoría infantil y juvenil en catalán, los tres títulos elegidos son A, B, C i la Sra. Smith, de Núria Parera y Kim Amate; Els germans Corb, de Oriol Canosa y Cristina Bueno; y Temps de fronteres, de Bernat Romaní. Finalmente, en este género, en traducciones de otras lenguas, los finalistas son La calavera, de Jon Klassen; El mur que ens separa, de Dan Smith; y L’Òscar i jo, de Maria Parr.