Visita y concierto en la central de Camarasa

La central hidroeléctrica de Camarasa, en la Noguera, acogió ayer el tercer concierto del ciclo Música a Contracorrent, una propuesta cultural impulsada por la asociación Pirineu Wat –que arrancó el mes pasado en Talarn y El Pont de Suert– y que pone en valor el patrimonio y el paisaje hidroeléctrico del Pirineo. Esta iniciativa, organizada por el ayuntamiento de Camarasa con la colaboración de Endesa, así como del Espai Orígens y la diputación de Lleida, volvió así a ofrecer una experiencia musical en un entorno singular y emblemático. La jornada arrancó con una visita guiada a la centenaria central hidroeléctrica que permitió a los numerosos asistentes profundizar en la historia de esta infraestructura. Posteriormente, el patio exterior de la central se llenó para disfrutar de la actuación de la joven cantante Maria Fernández, que con solo 17 años ya cuenta con una sólida trayectoria musical.