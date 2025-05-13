Una leridana, en el museo de arte visual M+ de Hong Kong

El M+, museo de arte contemporáneo y visual, diseño y arquitectura, es uno de los nuevos y enormes equipamientos culturales de Hong Kong, inaugurado hace apenas cuatro años y que a partir del mes que viene contará con la leridana Ares Navarro como responsable de exposiciones internacionales. “Me gustan los retos y este lo será, tanto por el clima como por la vida cotidiana”, aseguró ayer a SEGRE esta historiadora del arte de 35 años, afincada profesionalmente desde 2013 en el Reino Unido. Tras licenciarse en la Universitat de Lleida, cursó un máster en la Universidad de Leicester, el centro más antiguo del mundo donde estudiar museología, y ya no se movió de Gran Bretaña, encadenando trabajos en Londres: el Imperial War Museum, la Tate Modern (el museo nacional británico de arte moderno), la Tate Britain, el British Museum y, desde 2023, en el Victoria & Albert Museum, donde acaba de participar en una gran exposición sobre la icónica modelo Naomi Campbell. “He hablado con todo el mundo de la moda, de Chanel y Dior a Balenciaga, para poder contar con el vestuario”, recordó Navarro sobre uno de sus últimos encargos antes de dar el salto el mes que viene al Extremo Oriente. “Ahora mismo, Asia es donde está el mercado del arte en alza, quieren exponer de todo y cuentan con grandes presupuestos”, afirmó esta leridana, preparada incluso para comenzar a aprender chino cantonés. Aunque reconoció que le encantaría volver a la Tate, lamentó cómo ha afectado estos últimos años el Brexit tanto a la vida personal como laboral en el Reino Unido.

“De niña, odiaba ir de museos”

Ares Navarro, hija del director del Museu Morera, Jesús Navarro, recordó sonriendo cómo “de pequeña odiaba ir siempre de museos con mis padres”. Sin embargo, la ‘sorpresa’ en la familia llegó cuando decidió estudiar Historia del Arte. “Más que por mi padre, tuve una magnífica profesora de Historia en Bachillerato, en el instituto Gili i Gaya, que me inculcó la afición por el arte”, añadió la museóloga leridana. Eso sí, lo que más le encanta es el arte contemporáneo y el arte visual, “más que las ‘piedras’, como yo me refiero al arte antiguo del British”, bromeó.