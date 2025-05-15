La Mercantil de Balaguer estrena este sábado ‘Magnòlia i mel’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Tres mujeres, un pasado que las une y un encargo que lo cambia todo. Así arranca Magnòlia i mel, una historia negra que verá la luz por primera vez en la sala La Mercantil de Balaguer, este sábado a las 20.00 horas. El estreno contará con la participación de la actriz Maria Lanau, que estará acompañada por las otras intérpretes, Muguet Franc y Èlia Serrano. Lanau ha participado en películas como [REC], Yo, 25 Kilates y Norbert(a). En televisión, ha intervenido en series como Citas Barcelona y La tira. En teatro, fue reconocida con el Premio Butaca a la mejor actriz secundaria en 2008 por su papel en Germanes.

La obra pertenece a la compañía La Dramática, que ha hecho la residencia técnica de Magnòlia i mel en La Mercantil, bajo la dirección de Marilia Samper y Blanca Bardagil como dramaturga. La obra cuenta la historia de Cecília, una mujer ciega que contrata los servicios de Raquel, con quien mantiene un vínculo insólito. Raquel, asesina a sueldo desde hace años, no acepta dinero a cambio y, últimamente, va acompañada de su hija Àgata, a quien está enseñando el oficio. El encargo que le pedirá Cecília será difícil de llevar a cabo.

Las entradas para asistir a la función se pueden comprar en la página web de la sala: www.salamercantil.cat. El precio es de 18 euros para adultos y de 6 euros para menores de edad.