Monumenta se expande en Raimat

Los miembros de la junta de Monumenta, ayer en la presentación en la Seu Vella de la sede leridana. - MAGDALENA ALTISENT

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La asociación Monumenta, entidad sin ánimo de lucro que agrupa a los propietarios de más de 200 castillos y edificios catalogados de Catalunya, presentó ayer en la Seu Vella de Lleida su nueva delegación territorial con una jornada que concluyó en el Castell de Raymat. Precisamente, este espacio será la sede de la nueva delegación.

Se trata de la primera filial que la asociación abre fuera de Barcelona y funcionará bajo el liderazgo de Elena de Carandini, presidenta del Castell de Raymat y de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, y miembro de la junta de Monumenta. “Tenemos un patrimonio muy interesante que debemos potenciar y lo conseguiremos creando vínculos entre entidades, visibilizando espacios e historias”, apuntó ayer De Carandini, quien añadió: “Desde el Castell de Raymat, he podido comprobar cómo el patrimonio puede funcionar como motor regenerativo, con proyectos como el Raimat Arts Festival (que regresa en octubre de 2025), con los que pretendemos contribuir a situar Lleida en el mapa”.

Por su parte, Victoria Bassa, presidenta de Monumenta, aseguró que, con la apertura de la delegación, “comenzamos una nueva etapa en Ponent. Lleida es un territorio con un patrimonio vasto, diverso y potente”. Asimismo, la concejala de Cultura del ayuntamiento de Lleida, Pilar Bosch, puso en valor la “resiliencia necesaria para cuidar y conservar espacios históricos y patrimoniales”, y apuntó que “las administraciones tenemos que apoyar y acompañar a las entidades que desempeñan estos proyectos estratégicos en la ciudad”.