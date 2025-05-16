Andamios en el claustro de la Seu Vella de Lleida y cambios en los accesos al monumento

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El claustro de la Seu Vella ya luce un entramado de andamios que cubre las dos galerías cuyas cubiertas serán objeto de restauración durante los próximos meses. Los trabajos de rehabilitación de esta zona, adjudicados a la empresa barcelonesa Urcotex Inmobiliaria, comenzaron de forma efectiva el pasado día de Sant Jordi con la instalación de dos grandes grúas en el exterior del claustro, a la altura de la Porta dels Apòstols, que sirven desde entonces para la entrada al interior del edificio del material necesario para las obras.

Esta misma semana se ha cerrado a los visitantes por cuestiones de seguridad el acceso al jardín del claustro y a la zona del Baluard de l’Assumpció, el espacio que se extiende frente a la Porta dels Apòstols y a los pies del campanario, además de las dos galerías afectadas.

De hecho, este próximo domingo, la Festa de Moros i Cristians de Lleida trasladará por este motivo la batalla final a la zona del Pont Llevadís. Asimismo, aunque la entrada a la recepción del edificio se mantiene en el mismo lugar, para acceder se debe pasar por una puerta situada al fondo de la Canonja. Esta zona del monumento ya fue objeto de rehabilitación en unos trabajos que se desarrollaron entre finales de 2019 y el primer trimestre de 2021 para impermeabilizar y proteger las cubiertas para la evacuación correcta de las aguas pluviales en dos de las galerías: la contigua al edificio de la antigua catedral y la del mirador abierto a la ciudad.

Ahora, esta nueva fase completará las obras en las dos galerías restantes: la contigua al edificio de la antigua Canonja y la de la Porta dels Apòstols. Los trabajos se adjudicaron por un importe total de 654.743 euros (a cargo del ministerio de Cultura) y tienen un plazo de ejecución de seis meses.