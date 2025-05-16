Museos ‘after hour’ mañana en Lleida

La concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, y representantes de museos y espacios culturales de Lleida, ayer en el Museu de Lleida. - MUSEU DE LLEIDA

Once museos y equipamientos culturales de Lleida, que suman una docena de espacios, celebrarán mañana sábado la Nit dels Museus, con puertas abiertas de 20.00 a 24.00 horas, un horario radicalmente diferente al habitual, y la organización de actividades gratuitas para todos los públicos con el objetivo de difundir si cabe aún más estos “templos del arte”, como destacó ayer la concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, en la presentación de esta iniciativa, acompañada por la directora del Museu de Lleida, Clara Arbués. La Nit dels Museus se organiza en la capital del Segrià –y también en otros equipamientos de Ponent, como Balaguer, Cervera, la Val d’Aran, Guissona y el Ecomuseu d’Àneu– coincidiendo con el fin de semana del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, instaurado en 2005 por el Consejo de Europa.

Así, está prevista esta apertura nocturna en el Museu de Lleida y el Morera Museu d’Art Moderns i Contemporani de Lleida, además de los equipamientos municipales del Museu de l’Aigua (además del Dipòsit del Pla de l’Aigua), el Roda Roda, el Centre d’Art Contemporani la Panera, la Sala d’Exposicions del ayuntamiento (la antigua sala Leandre Cristòfol) y el Castell Templer de Gardeny. También se sumarán a la Nit dels Museus el Turó de la Seu Vella, la sala temática de Artes Gráficas de la diputación de Lleida en La Caparrella, CaixaForum Lleida y la Fundació Sorigué.

Entre las actividades musicales, Genís Bagés ofrecerá un avance de su próximo disco, Fato, en la Panera (20.30); la Seu Vella acogerá un concierto del guitarrista José Antonio Chic (22.00); Ponent Roots ‘pinchará’ en la plaza del Museu de Lleida (22.00), mientras que CaixaForum ofrecerá hasta tres sesiones de jazz tradicional con la 5 O’Clock Jazz Band (19.00, 20.00 y 21.00). En el Roda Roda, Marta Casals protagonizará una performance de danza (20.00 y 21.00). También habrá proyecciones en la Fundació Sorigué y el Dipòsit del Pla de l’Aigua, además de arte digital generativo en el Morera.

Hoy arrancan las actividades del Día Internacional de los Museos

Aunque mañana y domingo tendrán lugar las puertas abiertas y actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos, algunos equipamientos de la Xarxa de les Terres de Lleida i Aran ya han programado citas para hoy viernes. Así, el Museu de la Noguera en Balaguer inaugurará la instalación Tamis/Tamiz, de Patricia Dauder (19.00 h); el Museu Catedral de La Seu d’Urgell ofrecerá la visita guiada Els racons amagats de la Catedral (17.00); el Musèu dera Val d’Aran en Vielha ofrecerá una singular visita guiada a cargo de la Associació de Discapacitats d’Aran (11.00), y el Ecomusèu de Vilamòs estrenará la exposición El viatge de la llum (18.00).