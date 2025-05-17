ARTE
Recta final en Maldà del certamen escultórico ‘Maldant la Pedra’
La delegada de Cultura de la Generalitat en Lleida, Montse Parra, y la vicepresidenta del IEI de la Diputación, Estefania Rufach, calificaron ayer de “singular y única” la propuesta cultural del festival Maldant la Pedra, de Maldà (Urgell), informa Laia Pedrós. Ambas visitaron ayer el certamen, que culmina este fin de semana, y las esculturas que están creando Jaume Ros, Lluís Ribalta, Martha Quinn, Lluc Baños y Helena Freiría.