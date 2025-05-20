Lleida, policíaca y criminal

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La novena edición del festival de novela policíaca y criminal El Segre de Negre reunirá en Lleida el 30 y 31 de mayo a más de una veintena de autores en una doble jornada repleta de actividades para todas las edades, con debates, presentación de novedades, una ruta literaria, una cena ‘negra’ e incluso un podcast en directo. El certamen, organizado por el Institut d’Estudis Ilerdencs y Pagès Editors, otorgará el Premi Trajectòria al escritor valenciano Ferran Torrent (ver desglose).

En la presentación ayer en el IEI, su director, Andreu Vàzquez, y la responsable de la firma editorial, Eulàlia Pagès, destacaron el lema conductor de la edición de este año: la reivindicación de las periferias, tanto los límites urbanos y los extrarradios como también los márgenes de la sociedad y los abismos vitales. La inauguración de la cita literaria (el viernes 30 en la Universitat de Lleida) contará con un espectáculo de cabaret literario dedicado al novelista francés Boris Vian (1920-1959), con el escritor Lluís-Anton Baulenas y el músico Pau Mainé. La primera jornada culminará con una cena ‘negra’ (25€, reserva previa en info@elsegredenegre.cat). El grueso de las actividades se sucederán el sábado 31 con la participación de autores como Salvador Balcells, Núria Pradas, Toni Aira, Margarida Aritzeta, Empar Fernández, Enric Sabarich, Rosa Ribas, Pep Coll, Marta Alòs, Juan Cal, Joan Biscarri, Ester Sureda, David Marín y la directora de SEGRE, Anna Sàez, entre otros.

El valenciano Ferran Torrent recibirá el Premi Trajectòria

� El escritor valenciano Ferran Torrent (Sedaví, 1951) recibirá el Premi Trajectòria de El Segre de Negre como “uno de los autores de novela más leídos y reconocidos de la literatura catalana”, con cerca de una treintena de títulos desde 1983, entre ellos la serie policíaca protagonizada por el periodista y exboxeador Hèctor Barrera y el detective Butxana. La escritora leridana Montse Sanjuan leerá la glosa sobre el homenajeado, que será entrevistado por la escritora y directora de SEGRE Anna Sàez en un acto en la sala Víctor Siurana de la UdL el día 30 (19.45 h).