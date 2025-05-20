Quince años de Krregades de Romanços con estreno

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El trío leridano de polifonía vocal Krregades de Romanços celebra 15 años en los escenarios con una nueva propuesta artística que consolida su compromiso con la recuperación y difusión de la canción tradicional catalana. El espectáculo, titulado Iter Facimus (‘hacemos camino’), se estrenará este sábado en el Museu de Falset y llegará el próximo 7 de junio (19.30 h) al Museu de Lleida. El grupo –formado por Montse Nicuesa, Raquel Garcia y Montserrat Canela (originaria de Tarragona)– presenta un repertorio de 15 canciones por los 15 años de trayectoria, siguiendo las huellas del Camí Ral que históricamente conectaba Reus y Lleida. Un trayecto musical y emocional que recorre el ciclo vital a través de romanços y canciones de pandero y de cuna, pero también con nuevas incorporaciones a su repertorio habitual, como canciones infantiles y de trabajo, recogidas de la memoria oral de gente de Les Garrigues, el Segrià, el Pallars, el Priorat y el Alt Urgell.

Entre las piezas destacadas se encuentran Tres pometes té el pomer, una canción infantil recogida en El Soleràs (Les Garrigues); La Rosada, de carácter ‘picante’, que procede de Maials (Segrià); o Sota d’un arbre, encontrada en Sapeira (Pallars Jussà), en la que un mosén un poco demasiado atrevido topa con la vivacidad de una joven. También otra como L’hostal de la Perera, recogida en Sudanell, recuperada durante los actos del centenario del Cançoner Popular de Catalunya en esta localidad del Segrià. El Alt Urgell aporta una joya que habla del mercado de Lleida, mientras que refranes y frases populares recogidas en Albatàrrec, Sunyer y Alcanó completan este mosaico sonoro tradicional del territorio.

Las piezas que conforman el nuevo espectáculo de Krregades de Romanços proceden de fuentes recogidas entre 1929 y 1988, principalmente de voces de mujeres. El trío se nutre tanto de canciones aprendidas por tradición oral como de otras ya impresas y tiene como referentes la obra del Cançoner Popular de Catalunya y la colección A peu pels camins del cançoner, de Artur Blasco.