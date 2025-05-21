Alpicat pone buena nota a la Mostra de Curtmetratges

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Alpicat celebró el pasado viernes con buena nota la primera edició de la Mostra de Curtmetratges, un evento que se llevó a cabo como banco de pruebas de cara al futuro. De hecho, el ayuntamiento y la sala La Unió ya están trabajando para una segunda edición en la que prevén abrir una línea de colaboración con la escuela Dr. Serés y el instituto de Alpicat. El público disfrutó de la proyección de cuatro cortometrajes: Dir adéu, creado el curso 2023-24 por los alumnos de la ZER de Torrelameu con la maestra Maria Lores al frente y bajo el paraguas del proyecto pedagógico para escuelas e institutos Cinema en curs; Un pessic de mel, de la leridana Laura Castelo, un film que busca dar visibilidad a la pobreza severa que existe en España y una crítica social del sistema capitalista en el que vivimos; Vera, de la también leridana Lluna Gasión –natural de Alpicat–, un ejercicio de intimismo simbólico en torno a los miedos y emociones de dos amigas ante los cambios; y Sopluig, de Aline López, la emotiva historia de una madre que pierde la custodia de sus hijos. La actriz protagonista de Un pessic de mel, Rosa Monrous, representó a la directora del corto, Laura Castelo, que no pudo asistir por motivos profesionales. La actuación de la cantautora local Nina Raich puso el contrapunto musical a la velada cinematográfica.