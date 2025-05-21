El leridano Oriol Ginestà estrena ‘El camí de l’aire’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El músico, profesor de yoga y terapeuta musical leridano Oriol Ginestà acaba de lanzar en todas las plataformas su cuarto álbum, El camí de l’aire, una propuesta de canción de autor intimista que respira sensibilidad, arraigo y misticismo. Autor del relato Un clar al bosc. Una fàbula per inspirar persones altament sensibles (Comanegra), Ginestà regresa a la música con 9 canciones en las que invita a abrir la mirada y los corazones a los paisajes, tanto interiores como exteriores. Ginestà ha producido, grabado y mezclado su nuevo disco con Víctor Ayuso en el estudio Zamenhof de Lleida. Nina da Lua y David Sitges han colaborado en las voces y también Núria García (violín) y Hèctor Beberide (acordeón).