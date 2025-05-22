Campaña comercial ‘Establiments Magnífic Fest’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 400 establecimientos comerciales de la demarcación de Lleida se han sumado a la campaña ‘Establiments Magnífic Fest’, en la que a partir del próximo lunes y hasta el 8 de junio repartirán a sus clientes cartones ‘rasca’ con premios como entrada gratuitas y descuentos en la próxima edición del festival Magnífic Fest, del 13 al 15 de junio. El presidente de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, junto con el gerente de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, y el director del festival, Santi Salvador, presentaron ayer esta campaña, que tiene como uno de sus objetivos dinamizar e impulsar el sector durante la celebración del evento musical. Además, los establecimientos también decorarán sus escaparates estos días con la imagen gráfica del Magnífic Fest. Salvador puso en valor que se ha duplicado la participación de comercios, lo que “refuerza la idea de que el festival no puede ser algo aislado sino que debe ser parte de la gente de Lleida”. Mikel Izal, Fangoria, Duncan Dhu y Dorian, además de los ‘familiares’ Els Atrapasomnis, serán algunos de los reclamos del certamen musical.