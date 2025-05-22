«Poner en marcha en 2016 el Talarn Music Experience fue una locura» - TALARN MUSIC EXPERIENCE

Lo Quiosc, junto al pantano de Sant Antoni, acogerá del 17 al 20 de julio la novena edición del Talarn Music Experience, una cita musical cada año más ambiciosa que, en esta ocasión, contará con Sopa de Cabra y Sidonie como cabezas de cartel. El máximo responsable del certamen, el pallarés Ramon Mitjana, echa la mirada atrás y pasa balance.

¿Recuerda aquel primer año, cuando comenzó todo?

¡Fue una locura! Lo pusimos en marcha más con el corazón que con la cabeza. Tuvimos muchos gastos y los ingresos no llegaron hasta el segundo o tercer año. No estábamos profesionalizados, nos faltaba promoción..., pero la respuesta del público encendió una pequeña llama que nos mostró que íbamos hacia algo muy bonito.

Gerard Quintana fue el primero.

Para celebrar mi santo, el 31 de agosto, nos lanzamos a contratarle. Quería que fuera un concierto gratuito, pero el mánager nos recomendó que cobráramos algo de entrada. Fue un concierto mágico, la chispa con la que comenzó todo.

Y ahora regresa, 9 años después, con Sopa de Cabra.

Sí, está encantado y se acuerda muy bien de aquel día. Está muy contento de volver a un festival que apuesta por la descentralizar la música hacia la periferia.

¿El Talarn Music Experience ya está consolidado?

Hemos crecido en volumen, calidad y servicios. Ha sido una evolución lenta pero satisfactoria, con la presencia de los mejores grupos del territorio en una cita que combina músicos de primer nivel, la magia de este territorio en el corazón del Pallars, la gastronomía de proximidad y el cuidado por el entorno natural.

Vamos, se ha cumplido su sueño.

Es un pequeño milagro. Una pasión que tengo muy potente, a veces enfermiza, pero si no lo viviera así no podría hacerse. Estamos casi un año preparando cada edición y acabamos siempre muy contentos.

¿Qué no deberíamos perdernos del cartel de este verano?

Además de los más conocidos, creo que hay una figura que sorprenderá, la trombonista y cantante de jazz Rita Payés, uno de los talentos más emergentes de la escena catalana, que actuará al frente de una formación de cinco músicos. Será su primer concierto en Lleida.

Además, festival extra en septiembre dedicado al rock.

Elvis y el rock es la base de todo lo que vino después. Queremos promover el rock como Dios manda, con esta nueva cita musical del 12 y 13 de septiembre. Y con uno de los grandes del rock estatal, Ramoncín.

¿Le costó mucho convencerle de que viaje al Pallars?

Al contrario. Se lo propusimos enviándole fotos y vídeos del festival y enseguida se mostró encantado de venir.

¿Piensa ya en el décimo aniversario en 2026?

Mi idea es buscar un espacio más grande, por ejemplo en la Vall Fosca, para una cita de uno o dos días con el reclamo de un grupo potente. Pero sin olvidar nuestra filosofía de territorio y gastronomía y, evidentemente, sin dejar Lo Quiosc, que es un espacio único.