Abre la última exposición ideada por Xavier Garcia

La Sala Marsà de Tàrrega reabrió ayer tras la trágica muerte del técnico cultural responsable, Xavier Garcia, que falleció en un incendio en su casa el pasado 4 de mayo. Lo hizo con la inauguración de la exposición Els llimbs, del artista local y médico de profesión Pep Eroles, la última que ideó Xavier Garcia y que se tenía que abrir el día 9 pero se aplazó tras su repentina muerte. Se trata de la primera muestra pública de Eroles, que exhibe una cuarentena de dibujos y collages de poesía visual elaborados con material que ha ido reciclando en varios formatos desde 1993. Además, cada obra se acompaña de una écfrasis ilustrada, una interpretación en palabras de una obra visual o plástica.