Teatro en el corazón del Pirineo

La 18 edición del festival de teatro Esbaiola’t, del 17 al 20 de julio en Esterri d’Àneu, ofrecerá una treintena de propuestas diferentes para todos los públicos, que sumarán más de setenta actividades a lo largo de cuatro jornadas, con la participación de 15 compañías profesionales (siete de ellas francesas) y la novedad de cuatro espectáculos que se estrenarán en España. Así lo destacaron ayer en el Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, en la presentación de esta nueva edición, la segunda que organiza directament el ayuntamiento de la capital de Àneu. Su alcalde, Pere Ticó, destacó la “apuesta valiente y necesaria para un municipio pequeño como el nuestro, que reivindica también la cultura desde el corazón del Pirineo”.

La directora artística, Amàlia Atmetlló, remarcó el carácter multidisciplinar del certamen, con espectáculos de circo y de clown, danza de calle, teatro, música, propuestas itinerantes, instalaciones, talleres y montajes inclusivos del sector social (Cooperativa Alba Jussà y Associació Salut Mental del Pallars Sobirà), además de charanga, batukada y correfocs.

La teniente de alcalde y directora ejecutiva del Esbaiola’t, Judit Busquets, afirmó que el festival “favorece el desarrollo social, cultural y económico del territorio, con una programación de calidad, accesible y con implicación comunitaria”. La vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach, reivindicó esta accesibilidad: “La cultura tiene que llegar a todos, tanto si vives en Lleida como en Esterri d’Àneu”.