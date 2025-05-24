Graciela Iturbide, Princesa de Asturias de las Artes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, uno de los grandes nombres de la fotografía artística de inspiración social y cultural, fue galardonada ayer con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. Considerada una de las más importantes e influyentes fotógrafas de América Latina, Iturbide concibe su trabajo como una manera de conocer, explorar e investigar culturas con obras, casi siempre en blanco y negro, que muestran la fragilidad de las tradiciones ancestrales y su difícil subsistencia, la interacción entre naturaleza y cultura o la dimensión simbólica de paisaje y objetos encontrados al azar. Es la segunda vez en las 45 ediciones que este galardón premia la fotografía, ya que hasta ahora solo lo había recibido en 1998 el brasileño Sebastiao Salgado (fallecido ayer), si bien la estadounidense Annie Leibovitz fue distinguida en 2013 con el de Comunicación y Humanidades.