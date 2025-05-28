Albert Guinovart y el Quartet Teixidor, mañana en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Auditori Enric Granados de Lleida acogerá mañana jueves (20.00 h) el tercer gran concierto de piano de este mes de mayo del Any Viñes, que conmemora a lo largo de este 2025 los 150 años del nacimiento del músico y compositor leridano. El reconocido pianista y compositor Albert Guinovart y el Quartet Teixidor, formación residente del Auditori formada por Joan Espina y Joan Marsol a los violines; Jordi Armengol a la viola y Xavier Roig al violonchelo, serán los protagonistas de una velada musical en la que se recordará de forma especial a Ricard Viñes.

Así, para abrir el concierto, el público podrá escuchar tres de las muchas obras que estrenó Viñes (de Séverac, Debussy y Granados) y que demuestran que era un pianista totalmente implicado en la música de vanguardia. Y también el Quinteto en sol menor op. 49 de Granados, amigo de Viñes, una obra llena de lirismo y contrastes que lamentablemente se interpreta poco en los escenarios del país.

En la segunda parte, Guinovart y el Quartet Teixidor ofrecerán el Quinteto en Mib M, op. 44 de Schumann, compositor muy apreciado tanto por Viñes, que lo interpretó durante toda su carrera, como por Granados, con el que tenía muchas similitudes en su escritura pianística.