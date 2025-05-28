Catalunya priorizará la conservación de las pinturas murales de Sijena y evitará "cualquier decisión" que las ponga en riesgo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha pedido "prudencia" a la espera de que el Govern pueda analizar la sentencia del Tribunal Supremo sobre las pinturas murales de Sijena, pero ha garantizado que se priorizará la "integridad" y la "buena conservación". "No tomaremos ninguna decisión que pueda perjudicar el mantenimiento y la integridad de estas pinturas", ha afirmado en declaraciones antes de la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar en Barcelona el 6 de junio. Dalmau ha recordado que hay "muchos expertos" que ya se han pronunciado advirtiendo de los riesgos de un eventual traslado de los frescos del Museu Nacional d'Art de Catalunya a Aragón.

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la sentencia que condenaba al MNAC a devolver a Villanueva de Sijena (MNAC) las pinturas murales de la sala capitular del monasterio.

Los magistrados consideran que el MNAC nunca ha sido propietario de las pinturas, sino que sólo las tenía en depósito, y, por lo tanto, el caso no ha prescrito. El MNAC había alertado que arrancar las pinturas murales de su actual ubicación y trasladarlas al monasterio originario podría estropearlas gravemente.