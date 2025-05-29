Azcón pide el "retorno incondicional" de las pinturas a Sixena y confía en "la colaboración" de la Generalitat

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante la comparecencia en Zaragoza para valorar la sentencia del Supremo sobre los murales de Sixena.Roger Segura / ACN

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido el "retorno incondicional" de las pinturas de Sixena. En una atención a los medios desde Zaragoza para valorar la sentencia del Supremo sobre los murales, este jueves al mediodía, Azcón ha confiado en la "colaboración y cooperación" de la Generalitat. El presidente aragonés ha exigido que el traslado se realice "lo antes posible", pero ha añadido que es "evidente" que "no viene de un día". Aragón priorizará las medidas de seguridad. En esta línea, ha advertido que es la Generalitat quien está "obligada" a devolver las obras murales. Azcón ha subrayado que sólo contempla "una posibilidad", y que no quiere "ni pensar" que haya ninguna alternativa a esta "lealtad" del ejecutivo de Salvador Illa.

El presidente de Aragón ha explicado que esta mañana los dos gabinetes ya se han puesto en contacto para hablar de la "cooperación" para que las pinturas se trasladen "lo antes posible" y "con todas las medidas de seguridad para que no sufran ningún daño".

Illa no quiere obstruir la sentencia

Desde Japón, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que no quiere "obstruir" la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la orden al MNAC de devolver a Vilanova de Sixena las pinturas murales del monasterio. En una atención a medios desde Kobe ha dicho que "el marco de la sentencia es el que es" y ha insistido que se tiene que respetar.

El presidente sí que ha admitido que le preocupa que se estropeen las obras si se trasladan y por eso ha pedido "no correr riesgos". Al ser preguntado por qué margen de maniobra hay para evitar el traslado o para garantizar el bienestar de las obras, el presidente ha apuntado que a quién corresponde decidir como ejecutar la sentencia y en qué términos es al MNAC.

Almodóvar alerta de los "daños"

Por su parte, la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, pidió ayer tarde prudencia ante la sentencia del Supremo sobre Sixena, y explicó que los servicios jurídicos lo están analizando "con profundidad". "La prioridad del Govern y del MNAC es la preservación del patrimonio", avanzó en una comparecencia ante los medios desde la conselleria.

En este sentido, Hernández Almodóvar recordó que los expertos en la materia apuntan que es "imposible" retirar, trasladar e instalar las pinturas murales sin que el daño sea "irreparable". Al mismo tiempo, adelantó que las decisiones finales las tomará el patronato del MNAC, donde están representadas todas las administraciones.

Pepe Serra defiende la conservación "extraordinaria"

Finalmente, Pepe Serra defendía ayer la conservación "extraordinaria" de los murales del monasterio de Sixena que ha hecho el MNAC desde los años 40 del siglo XX. Al mismo tiempo recordó que el Museo tiene una "gran implantación internacional", y que eso ha permitido que "decenas de millones de personas" hayan podido ver los frescos medievales.

El director del MNAC afirmó que la "preocupación única" de la institución ha sido la protección de las pinturas, por lo cual mostró la satisfacción y tranquilidad absolutas con respecto al trabajo hecho en torno a la custodia. Sobre la sentencia del Supremo que obliga a devolverlas a Sixena, Serra anunció ayer una convocatoria urgente del Patronato para ver qué acciones emprender