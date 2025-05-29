La escritora Marta Alòs conoce el sistema de lectoescritura en braille

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La escritora leridana Marta Alòs vivió ayer una nueva experiencia: aprendió cómo funciona el sistema de lectoescritura para personas ciegas. Lo hizo en el marco de la Setmana ‘Braille, 200 anys obrint portes’ del Grup Social ONCE a Catalunya, en un acto que tuvo lugar en la sede de Lleida, en la avenida del Segre. De esta forma, la escritora se tapó los ojos con un antifaz y utilizó diverso material de iniciación al braille, como una regleta de puntos. Cabe recordar que braille es un sistema de lectura digital, un sistema que se lee con los dedos de ambas manos, principalmente con los dedos índices.

La actividad tenía como objetivo concienciar a la sociedad de cómo es la vida diaria de una persona ciega o con discapacidad visual grave y dar a conocer la labor que realiza la ONCE para normalizarla lo máximo posible.

El acto contó con la participación de Marcelino Cid, director de la ONCE en Lleida; Jordi Cardús y afiliados de la capital del Segrià.