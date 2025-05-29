Más espacio para el catalán

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La creciente demanda de certificados de lengua catalana de los últimos años ha desbordado el trabajo del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida, que hasta hace apenas dos meses tenía a más de 300 personas esperando para acceder a sus cursos. Gracias a la inyección de recursos aprobada el pasado 25 de marzo por la conselleria de Política Lingüística, “hemos podido liquidar las listas de espera para los niveles Inicial y Bàsic 1 de catalán (aunque no del C2), y este trimestre estamos ofreciendo 37 cursos en modalidad presencial”, aseguró ayer a SEGRE Balbina Escolà, directora del CNL de Lleida.

Desde 1991, la entidad ejerce su actividad en un espacio ubicado en calle Governador Montcada, que “se nos ha quedado obsoleto”, afirmó su directora. La sede tan solo dispone de dos aulas y, debido a que atienden a 740 alumnos por semana (unos 20 por curso), se ven obligados a repartir los cursos en otros espacios de la ciudad, como el Centre Cívic L’Ereta, el instituto Màrius Torres, o la sede de Òmnium Cultural, entre otros. De cara a septiembre, el CNL espera mantener lo máximo posible la oferta actual de cursos. El centro de la capital del Segrià dispone a día de hoy de 12 técnicos.

El equipo directivo de la entidad reclamó ayer a la Paeria (como mimebro fundador del CNL de la ciudad), en su primera reunión con el alcalde, Fèlix Larrosa, una nueva sede que se adecue a sus necesidades actuales. “Queremos dignificar la lengua y el espacio donde aprender catalán”, señaló Escolà. Durante el encuentro, también estuvieron presentes la concejala de Cultura, Pilar Bosch, y la Comissionada per la Llengua, Paquita Sanvicén. “Nosotros ya trabajábamos codo con codo con la concejalía de Cultura, pero estábamos a la espera de reunirnos con el alcalde para explicarle nuestro trabajo, que va mucho más allá de los cursos, y expresarle una serie de demandas”, explicó Escolà. “Salimos de la reunión contentas y con buenas sensaciones. Aunque no hemos quedado en nada en concreto y ya sabemos que la administración no es muy rápida, estamos estudiando las posibles propuestas entre todos”, concluyó.