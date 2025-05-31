LITERATURA
Albert Villaró gana el premio Menjallibres de Vilanova i la Geltrú con ‘Tercer origen’
El escritor andorrano Albert Villaró, nacido en La Seu d’Urgell en 1964, ganó el jueves el premio Menjallibres 2025 de Vilanova i la Geltrú con su novela Tercer origen. Este galardón es una iniciativa del Institut Municipal d’Educació i Treball y la concejalía de Cultura de Vilanova i la Geltrú, que busca fomentar la lectura entre el alumnado de Secundaria de la capital del Garraf. Así, son los propios estudiantes los que conceden este galardón literario con sus votos. La novela de Villaró se impuso en la categoría de alumnos de 3º y 4º de ESO por delante de La lloba grisa; la història de Dèmeter, de Maite Carranza, y I diumenge meteorit, de Albert Pijuan. En la categoría de 1º y 2º de ESO, el libro más votado fue Inversemblant, de Paula Vidal. En la red social X, Villaró agradeció el voto de los 300 alumnos que eligieron Tercer origen; aseguró que fue un gran honor compartir la final con “los maestros” Albert Pijuan y Maite Carranza; felicitó también a Paula Vidal y exclamó “Visca Llobarca! Visca Estamariu!”. Tercer origen, publicada en febrero de 2024 por Estrella Polar-Grup 62, es la primera novela juvenil de Villaró, una utopía rural ambientada en Llobarca, un pueblo imaginario del Pirineo, que podría ‘parecerse’ a Estamariu, donde reside actualmente el escritor.