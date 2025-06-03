La cantante Alba Carmona, estrella del Raimat Arts Festival

La cantante y compositora barcelonesa Alba Carmona, que fue la voz principal de Las Migas entre 2011 y 2018, será la estrella de la cuarta edición del Raimat Arts Festival, del 2 al 5 de octubre. El evento, que se extenderá una jornada más, de jueves a domingo, ofrecerá un cartel también con más conciertos y actividades. La fundadora del festival y presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, Elena de Carandini, presentó ayer esta nueva edición, acompañada por el alcalde pedaneo de Raimat, Ivan Fernàndez, y la concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch. “Es más que un festival de música, es un proyecto cultural con alma y un escaparate de los productos que tenemos en Lleida”, destacó De Carandini, en alusión a la oferta gastronómica Taste of Lleida, con más de treinta productores locales.

El director artístico del certamen, el violinista leridano Joan Plana, afincado en Nueva York, no pudo asistir al acto por compromisos profesionales pero desgranó a través de un vídeo la programación musical, que contará también con la violinista jamaicana Ellinor D’Melon, que ofecerá además una master class en el Conservatori de Lleida; la percusionista leridana Carme Garrigó, que protagonizará microconciertos en diferentes espacios de Raimat; y el clavecinista madrileño Ignacio Prego, que pondrá el broche al festival con las Variaciones Goldberg de Bach. De Carandini también anunció el acuerdo con el concurso internacional de piano Ricard Viñes para incluir en el festival un concierto de alguno de los ganadores a partir de la edición de 2026.