Recital de la pianista barcelonesa Alba Ventura en Cervera

La pianista barcelonesa Alba Ventura interpretó el domingo en el Auditori de Cervera la integral de la suite Iberia, del compositor catalán Isaac Albéniz (1860-1909). Formada por doce piezas que combinan materiales procedentes del folklore español, Iberia es considerada una obra de gran dificultad técnica y musical. Este concierto se enmarca en el XLVI ciclo de conciertos de Primavera que organiza la Associació d’Amics de la Música de la capital de la Segarra.