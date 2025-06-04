Nueva música leridana para el verano

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El verano se acerca y, como cada año, trae consigo nueva música, conciertos y festivales para todos los gustos. Es el caso de la banda leridana Selva Nua, que acaba de publicar el primer adelanto de su segundo disco bajo el título Miaboko, tema producido por Josep Maria Serra. Se trata de una canción que remite a la fórmula esencial del grupo: sonoridad pop con influencias soul y guiños a la música lo-fi, sin abandonar las letras introspectivas y evocadoras, las melodías singulares y una dosis de misterio que mantiene a sus oientes cautivados. La banda ya encara su gira de verano, que dará comienzo el 8 de julio en Barcelona (Vespres UB) y continuará el 10 del mismo mes en Porqueres.

Por otra parte, Tu ets molt animal es el segundo single que publica la artista multidisciplinar y creadora de contenido Hippiiaa, originaria de Lleida, que se define a sí misma como “la catalana indígena”, por la conexión que siente “con la naturaleza, la tierra y las raíces ancestrales”, asegura. Mediante su música, de estilo EDM (Electronic Dance Music), quiere hacer sanar a las personas. “Cada tipo de música tiene sus propios bpm (beats per minute o pulsos por minuto), al igual que los humanos, que somos energía. Con mis canciones intento equilibrar el ritmo de ambos con el objetivo de conseguir conectar con la naturaleza”, explica Hippiiaa, quien también es instructora de Techno Yoga, cuya base parte de esta idea. La artista trabaja con Ten Productions, una productora de Sabadell con un largo recorrido en la creación de hits del género dance, como el icónico Yo quiero bailar de Sonia y Selena. Con Tu ets molt animal, Hippiiaa quiere revertir la idea de animal asociada a una persona: “Creo que decirle a alguien que es muy animal se refiere a que tiene autenticidad, alma libre y que ama con instinto puro y leal”, afirma.

Paralelamente, el joven cantautor de Ponent Pol Simon lanzó el lunes Batega fort, su segundo trabajo, cuya letra denuncia de manera sutil pero contundente las relaciones tóxicas que se disfrazan de amor, especialmente en la adolescencia. Acompañado de un videoclip rodado en blanco y negro, se trata de un adelanto de su EP debut, Mentiras, con temas del género pop-rock y baladas, cuya publicación está prevista para las próximas semanas.

Cuenta atrás para más de 50 festivales en Catalunya

El festival Primavera Sound, que arranca hoy en el Parc del Fòrum de Barcelona, da el pistoletazo de salida a un verano repleto de conciertos de gran formato en toda Catalunya. En concreto, el certamen trae como cabezas de cartel a estrellas del pop del panorama internacional actual como Sabrina Carpenter, Charli xcx o Chappel Roan. Por su parte, Guns N’ Roses será el próximo lunes el primer gran grupo en tocar en el Estadi Olímpic. Hasta julio, otros nombres como Billie Eilish (14 y 15 de junio), Jennifer López (15 de julio), Kendrick Lamar (30 de julio) también pasarán por la Anella Olímpica. Además, actuarán artistas catalanes como Rigoberta Bandini (28 de junio), Aitana (19 de julio) o Els Amics de les Arts (25 julio).

Paralelamente, están previstos más de una treintena de festivales, como el Magnífic Fest, que tendrá lugar en el recinto ferial de Lleida del 13 al 15 de junio con un cartel encabezado por Mikel Izal, Fangoria y Dorian. Entre los otros festivales, destaca el Share Fest (20 y 21 de junio), el Rock Fest (del 26 al 28 de junio), el Canet Rock (5 de julio) y el Cruïlla (del 9 al 12 de julio) en el área de Barcelona. A su vez, varios municipios del Pirineo disfrutarán de 50 conciertos de julio a agosto en el marco del Festival de Música Antiga dels Pirineus.