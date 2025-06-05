El IEC alerta de una "pérdida patrimonial irreparable" si se ejecuta la sentencia de los murales de Sijena

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha alertado de una "pérdida patrimonial irreparable" si se ejecuta la sentencia que obliga a trasladar los murales de Sijena del MNAC a Aragón. La institución recuerda que expertos "de máximo reconocimiento internacional" han indicado que retirar las pinturas del museo barcelonés "comportaría el riesgo" que sufrieran "daños irreparables". También subraya que después del incendio que afectó al monasterio de Sijena y las pinturas en 1936, la tarea de cuidado que ha llevado a cabo el MNAC ha sido "extraordinaria", hasta el punto que, sin esta tarea, hoy en día estas pinturas sencillamente no existirían.

La institución reclama a las tres administraciones responsables del MNAC (Ministerio de Cultura, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona) que "contrariamente a la sentencia" tengan en cuenta el "valor patrimonial" de las pinturas, que "aseguren la preservación de la integridad" de los murales y que "defiendan" ante los organismos civiles y judiciales nacionales e internacionales la "permanencia" de las pinturas en el MNAC.

Además, después de recordar que el monasterio de Sijena es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1923, y que las pinturas en el MNAC tienen la consideración de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) y de BIC, el IEC considera que cualquier actuación sobre los murales "exige un dictamen de tipo patrimonial, realizado por profesionales expertos en esta tipología de obras, que garantice, de una manera inequívoca, que no se expondrán a ningún tipo de daño".