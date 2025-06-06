El arte del riego y el secano

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Agramunt dedicará la 11 edición del curso artístico de verano de la Universitat de Lleida (UdL) Art i Territori al paisaje de secano y de regadío. Bajo el título Rec o Sec, el curso, que se celebrará del 3 al 5 de julio, reflexionará sobre los campos de secano de Agramunt y sus muchas posibilidades tras la llegada del riego. Lo hará explorando diferentes técnicas como la cerámica, los vitrales, el soil painting, la intervención artística y la videocreación de la mano de los artistas Carme Malaret, Gerard Balcells, Serafina Balasch, Antonio de Almeida, Marc Sellarès y Sara Boldú. La coordinadora, Maria Codorniu, explicó ayer algunos detalles como que el taller de cerámica acabará con la disolución de las piezas o que el taller de vitrales contará con la explicación del proceso creativo de los vitrales de la iglesia de Santa Maria a cargo de Balasch, que precisamente se inspiró en paisajes de Agramunt secos, a punto de llover, y tras la llegada del agua mostrando esta evolución. La alcaldesa, Sílvia Fernàndez, dijo que es un curso “totalmente consolidado” y la concejala de Cultura, Amanda Cardona, puso en valor “la singularidad de Agramunt con el arte contemporáneo”. Las inscripciones cuestan entre 30 euros (un día) y 70 (las tres jornadas, 50 para alumnos de la UdL, Escola d’Art Ondara y Aula d’Extensió Universitària). El cartel es obra de Mur Bacardit, alumna de la Escola d’Art Ondara.