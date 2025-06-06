Kamil Escruela, de ‘grafitear’ vagones del metro a Las Vegas

Hace poco más de diez años grafiteaba vagones del metro en su Barcelona natal en el tiempo libre que le dejaba su trabajo en una cadena de hamburgueserías en el centro de la capital catalana. Hasta que, gracias a su pareja, estudiante entonces de Historia del Arte en la Universitat de Barcelona, dio un vuelco total a su vida. Camil Escruela (1990) se transformó en Kamil y se planteó vivir de artista. Y no le va nada mal. Desde entonces ha presentado sus obras en Ámsterdam, París o Tokio y a finales de este año tiene previstas exposiciones en Las Vegas y Los Ángeles.

Pero antes, una sesentena de sus singulares grafitis sobre tela y papel pueden verse desde ayer en la nueva Adrià Codina Art Gallery de Lleida, la sala que abrió sus puertas en abril en la calle Vallcalent. Kamil Escruela circunscribe su estilo en el street-art: “Siempre he ido a contracorriente, porque lo que pinto ya no son grafitis, pero tampoco lienzos de arte convencional”. El pop-art es una de sus múltiples referencias, puesto que el imaginario de la televisión inunda muchas de sus pinturas acrílicas: desde personajes como Doraemon, Tintín y Harry Potter hasta la Bruixa Avorrida de Les Tres Bessones, pasando por el Cobi de su querido Javier Mariscal. Cabe destacar que, para su sorpresa, el creador de la mascota de Barcelona’92 le confesó un buen día su admiración y se convirtió hace poco más de un año en ‘alumno’ suyo para aprender la técnica mixta especial que utiliza en sus obras: la pintura de aerosol acrílica con base de agua, pero aplicada con pincel y usando el rotulados de pintura para los trazos más finos. “También tengo referentes entre grandes nombres del arte como Joan Miró, Pablo Picasso o Jean Michel Basquiat”, explicó el artista, mostrando cómo ‘rellena’ sus cuadros con motivos alusivos, “que el observador puede buscar, ver e identificar; un poco como buscando a Wally pero sin Wally”. Por otro lado, también presenta en Lleida sus singulares art toys, unos muñecos con forma de spray, coleccionables en edición limitada y muy de moda sobre todo en el Extremo Oriente.

Adrià Codina se mostró muy satisfecho con las más de 5.000 visitas que recibió su exposición inaugural, dedicada al modernista Ramon Cases, éxito que confía repetir en esta Playing with Masters de Kamil Escruela, abierta hasta el 13 de septiembre, con entrada gratuita y precios de 90 a 3.500 €.