Arranca el Año Duran i Sanpere para reivindicar su tarea en la preservación del patrimonio documental y cultural

Publicado por redacció / acn Creado: Actualizado:

Pistoletazo de salida en el Año Duran i Sanpere para reivindicar la figura del archivista, historiador, arqueólogo, museólogo y antropólogo, coincidiendo con los 50 años de su muerte. Cerca de 200 personas han llenado el Paraninfo de la Universidad de Cervera en el marco del acto inaugural para divulgar y recordar sus aportaciones relacionadas con el patrimonio, la historia y la cultura. Durante el acontecimiento se ha hecho la lectura de textos autobiográficos y la interpretación de piezas musicales de compositores coetáneos a cargo de la escuela de teatro La Caserna y el conservatorio de Música de Cervera. El acto ha sido presidido por la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y ha contado con la participación de la hija de Agustí Duran, Eulàlia Duran.

Hernández ha destacado la visión "profunda y moderna" de Agustí Duran sobre el patrimonio como una herramienta de "cohesión, conocimiento y futuro colectivo". "Entendió que preservar la memoria era una tarea de amor en el país y de responsabilidad pública. Le debemos la concepción de una estructura archivística pensaba desde el servicio público", ha concluido.

Por su parte, Eulàlia Duran ha compartido recuerdos de la actividad "frenética" de su padre durante los años 40 y las vivencias sobre su manera de trabajar. Su prioridad era asegurar el pasado y el presente adaptándose a las nuevas autoridades. Actuaba sin hacer ruido y evitando confrontamientos", ha destacado.

Agustí Duran i Sanpere (Cervera, 5 de junio de 1887-Barcelona, 29 de abril de 1975) se dedicó a disciplinas relacionadas con los archivos, los museos, la arqueología, la historia, la etnografía y el folclore, el arte gótico y el patrimonio monumental y artístico. De su tarea también destaca el impulso de los Archivos Históricos de Barcelona y Cervera, el Museo de Historia de Barcelona y el Museo Comarcal de Cervera.