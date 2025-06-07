La leridana Abril presenta nuevo EP, ‘el que penso de tu’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La artista leridana Abril publicó ayer en las plataformas digitales su nuevo EP, el que penso de tu, una colección de 5 canciones que consolidan su voz en el actual panorama del pop alternativo en catalán. El próximo día 19 celebrará el estreno con un concierto en directo en el Rouge Club de Barcelona y también tiene previsto participar en el festival Els Rentadors de Juneda el 3 de julio, en una velada junto a Alfred García. Este EP de Abril supone una evolución respecto a su primer trabajo y da forma a un universo sonoro en el que conviven la electrónica minimalista, los sintetizadores atmosféricos y una voz próxima y frágil, pero con carácter propio. La artista abre así una nueva etapa en la que deja atrás la adolescencia para hablar desde una perspectiva más madura de las dudas, contradicciones y miedos de su generación. No vull dir-te adéu y La cançó que cantaries fueron los dos primeros avances del nuevo EP, del que forman parte también los temas Trobar-te, mm txatxa y T, en un trabajo discográfico en el que la cantante reflexiona con letras sinceras sobre la confianza, el vacío después de una ruptura y el aprendizaje de amarse.