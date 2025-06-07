SEGRE

JORNADAS

Nueva versión de un libro de proverbios de Moixé Natan

Tàrrega cierra el ciclo de patrimonio judío

Presentación de la actualización del libro ‘Qüestions de vida’ del poeta judío Moixé Natan de Tàrrega. - LAIA PEDRÓS

Presentación de la actualización del libro ‘Qüestions de vida’ del poeta judío Moixé Natan de Tàrrega. - LAIA PEDRÓS

Publicado por
Laia Pedrós

Creado:

Actualizado:

En:

Tàrrega cerró las primeras jornadas de arqueología y patrimonio judíos de Catalunya con la presentación de una versión actualizada del libro Qüestions de vida, de Moixé Natan (1290-1360), que recoge proverbios en forma de breves poemas que han sido traducidos y revisados por Josep Xavier Muntané Santiveri, doctor en Filología Hebrea y especializado en judaísmo medieval, que ayer conversó con Ana Bejarano. El libro incluye 58 capítulos con 248 poemas del “género sapiencial”, o sea literatura didáctica y moral. Los proverbios reflexionan sobre las virtudes y vicios del ser humano, incidiendo en la sabiduría, humildad, caridad o perdón. Natan fue considerado un intelectual de prestigio en su época. La alcaldesa, Alba Pijuan, puso en valor la recuperación de “este tesoro literario e histórico de la Tàrrega de mediados del siglo XIV en una segunda revisión muy fidedigna a la original tras la primera publicación de 2010”.En las jornadas, que reunieron a medio centenar, se presentó un inventario que recoge 400 restos arqueológicos judíos en Catalunya.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking