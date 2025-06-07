Nueva versión de un libro de proverbios de Moixé Natan

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega cerró las primeras jornadas de arqueología y patrimonio judíos de Catalunya con la presentación de una versión actualizada del libro Qüestions de vida, de Moixé Natan (1290-1360), que recoge proverbios en forma de breves poemas que han sido traducidos y revisados por Josep Xavier Muntané Santiveri, doctor en Filología Hebrea y especializado en judaísmo medieval, que ayer conversó con Ana Bejarano. El libro incluye 58 capítulos con 248 poemas del “género sapiencial”, o sea literatura didáctica y moral. Los proverbios reflexionan sobre las virtudes y vicios del ser humano, incidiendo en la sabiduría, humildad, caridad o perdón. Natan fue considerado un intelectual de prestigio en su época. La alcaldesa, Alba Pijuan, puso en valor la recuperación de “este tesoro literario e histórico de la Tàrrega de mediados del siglo XIV en una segunda revisión muy fidedigna a la original tras la primera publicación de 2010”.En las jornadas, que reunieron a medio centenar, se presentó un inventario que recoge 400 restos arqueológicos judíos en Catalunya.