SEGRE

ARTES ESCÉNICAS

Circo poético de Nacho Flores, en un ensayo abierto de FiraTàrrega

Ensayo abierto al público, ayer en el Reguer de Tàrrega. - LAIA PEDRÓS

Publicado por
Laia Pedrós

Creado:

Actualizado:

En:

Tras dos semanas de residencia en Tàrrega, el artista circense Nacho Flores protagonizó ayer un nuevo ensayo abierto al público del programa Suport a la Creació de FiraTàrrega, con el montaje Domte, una obra poética, visual y cómica de circo contemporáneo de calle y participación. El público asiste al viaje de transformación del protagonista, que hace equilibrios entre caballos de Troya y otros imaginarios mitológicos.

