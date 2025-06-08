ARTES ESCÉNICAS
Circo poético de Nacho Flores, en un ensayo abierto de FiraTàrrega
Tras dos semanas de residencia en Tàrrega, el artista circense Nacho Flores protagonizó ayer un nuevo ensayo abierto al público del programa Suport a la Creació de FiraTàrrega, con el montaje Domte, una obra poética, visual y cómica de circo contemporáneo de calle y participación. El público asiste al viaje de transformación del protagonista, que hace equilibrios entre caballos de Troya y otros imaginarios mitológicos.